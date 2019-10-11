جنيف 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسأدانت مسؤولة الامم المتحدة العليا للشؤون الإنسانية في سوريا نجاة رشدي الهجوم العسكري التركي شمال شرقي سوريا، مطالبة بحماية المدنيين وتلبية الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا.وأكدت المسؤولة الأممية نجاة رشدي في اجتماع لفريق العمل الإنساني في سوريا عقد في جنيف أن الاحتياجات الإنسانية في سوريا لازالت واسعة النطاق ، حيث يحتاج أكثر من 11 مليون شخص إلى كل شكل من أشكال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك 4،7 ملايين شخص بحاجة لمساعدات عاجلة وفورية.وأعربت عن القلق إزاء العمليات العسكرية التي تشنها تركيا التي تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الصعب ، وتعريض مئات الآلاف من المدنيين للنزوح من جديد وتعطيل الإمدادات اللإنسانية للسكان الذين في أشد الحاجة لها.وطالبت تركيا بالاحترام الكامل للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق اللإنسان وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات اللإنسانية وعدم التسبب في موجات نزوح، مشيرة إلى الأوضاع في إدلب حيث يعيش أربعة ملايين شخص في ظروف إنسانية عصيبة، بما فيهم 600 ألف يعيشون في مخيمات مؤقتة أو مشردين، مشيرةً إلى حاجة المجتمع الإنساني الدولي لنحو 242 مليون دولار أمريكي للوفاء بالاحتياجات الإنسانية الطارئة هناك.// انتهى //10:38ت م0026