الخرطوم 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،على إصدار المجلس السيادي في السودان مرسوماً جمهورياً قضى بتشكيل مجلس الأمن والدفاع، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، وشمل كل أعضاء مجلس السيادة الانتقالي، إضافة إلى رئيس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والعدل، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي.وأولت اهتماما باطلاق السلطات الأمنية في وادي حضرموت، وبإشراف من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ، أمس، حملة أمنية واسعة، لترسيخ الأمن والاستقرار، وتعقب العناصر الإرهابية والخارجة عن النظام والقانون، في مديريات الوادي والصحراء شمال شرق اليمن.وأبرزت تاكيد رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية نبيل شعث أن قرارات واشنطن بشأن قضايا القدس واللاجئين - مخالفة جسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية- .ونشرت إعلان جامعة الدول العربية، أنّها ستعقد يوم غد، اجتماعاً طارئاً للبحث في الهجوم التُركي على القوات الكرديّة في شمال سوريا.ونقلت عن الحكومة الجزائرية قولها أن العدد الكبير من المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل، هو دليل على الثقة في أن الانتخابات هي المخرج الوحيد للوضع الحالي.// انتهى //10:41ت م0027