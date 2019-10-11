دبلن 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسأعلن البنك المركزي الأيرلندي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق سوف يكلف أيرلندا أكثر من 73 ألف وظيفة على مدار عامين.وأوضح البنك في تقريره ربع السنوي الذي صدر في العاصمة دبلن اليوم أنه إذا ما خرجت بريطانيا من الكتلة الأوروبية بدون اتفاق، فإن معدل البطالة في أيرلندا سوف يرتفع بنسبة 8ر5 % في 2020 و9ر6 % في 2021 .وأضاف التقرير أن "خروج بريطانيا بموجب اتفاق مع الاتحاد سوف يخفض نسبة البطالة إلى خمسة بالمئة خلال العامين المقبلين ، مشيراً إلى أنه في حال الخروج بدون اتفاق، سوف تتأثر القنوات الاقتصادية الرئيسية من خلال صدمات تصب معدلات الفائدة والتجارة والاستهلاك والاستثمار، مما سيؤدي إلى تدهور واضح في الأوضاع الاقتصادية.// انتهى //10:47ت م0031