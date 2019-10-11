الرياض 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واستنظم غرفة الرياض الثلاثاء القادم, اللقاء التعريفي "لعرض فرص الاستثمار في الوحدات السكنية تحت الإنشاء من خلال الوسطاء العقاريين" وبالتعاون مع برنامج "شراكات"في وزارة الإسكان, وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بالرياض.وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض عائض عبدالله الوبري، أن محاور اللقاء ستتركز في عرض فرصة الشراكة مع الوسطاء العقاريين، وشرح كيفية التسجيل كوسيط عقاري لدى "شراكات"، بالإضافة إلى شرح آلية البيع على المستفيدين، ومنهجية تحصيل رسوم الوساطة العقارية.وبين أن اللقاء يهدف إلى تقوية الصلة مع المسؤولين والجهات المسؤولة ذات العلاقة في القطاع العقاري، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية لنشاط الوساطة العقارية، مبيناً أن اللقاء يعزز التواصل بين اللجنة العقارية والمجتمع والمؤسسات العامة والخاصة لتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن القطاع العقاري.ودعا الوبري قطاع الأعمال من المهتمين في هذا الجانب، لحضور اللقاء والاستفادة من الشروحات التي سيقدمها مسؤولي برنامج " شراكات ".// انتهى //10:53ت م0033