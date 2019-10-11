جنيف 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسأدانت اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات في سوريا ، الحملة العسكرية البرية والجوية التركية في شمال شرق سوريا ، مشيرة إلى أن آخر ما تحتاجه سوريا هو موجة جديدة من العنف والنزوح ، مؤكدة أن هذه الحملة ستؤدي إلى الفوضى وخلق ظروف قد تسفر عن عودة تنظيم داعش.ودعت اللجنة في بيان لها اليوم إلى وقف تصعيد الأعمال العسكرية التركية شمال شرق سوريا ، وتجنب ما قد تسفر عنه من عواقب وخيمة ، تنتهك من جديد حقوق الإنسان وتزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية .وأشارت اللجنة إلى أن المدنيون بدأوا بالفعل في النزوح ، وقد يتأثر مئات الآلاف من المدنيين من أي عمليات تجرى علي طول الحدود ، وتدمير البنية التحتية المدنية الحيوية ، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية للسكان وهم من الفئات المستضعفة للغاية.// انتهى //10:56ت م0034