عمّان 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، مباحثات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والتي تناولت العلاقات الاستراتيجية بين الأردن ومصر، والتطورات الإقليمية الراهنة.وتابعت ترأس وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أعمال المنتدى الإقليمي الرابع للاتحاد من أجل المتوسط الذي استضافته إسبانيا.واهتمت باقتحام المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة وسط حراسة مشددة من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي.وسلطت الضوء على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتركيا بأنها ستتضرر بالعقوبات إذا لم تلتزم بالقواعد بشأن الوضع في سوريا، مع ثاني أيام العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.وتابعت استئناف حملة الانتخابات الرئاسية التونسية غداة إطلاق سراح المرشح الرئاسي نبيل القروي الذي كان موقوفا بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي، قبل يومان من موعد الاقتراع الاحد المقبل.// انتهى //11:05ت م0036