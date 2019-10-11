عمّان 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.12% ، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1825.7 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 5.7 مليون دينار أردني مقارنة مع 5.9 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض 4.5% فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 28.3 مليون دينار أردني، مقارنة مع 29.6 مليون دينار للأسبوع السابق.فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم، 20.4 مليون سهم، نفذت من خلال 9714 صفقة.// انتهى //11:15ت م0038