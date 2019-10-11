إسلام آباد 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد باكستان بأنها ليست مستعدة لخوض أي سباق للتسلح في المنطقة ولكنها قادرة على الدفاع عن سيادتها.واهتمت بتصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية الجنرال زبير محمود حيات الذي قال إن بلاده مطلعة على التغييرات الخطيرة التي تجريها الهند على استراتيجيتها النووية.وتطرقت إلى لقاءات رئيس أركان الجيش الباكستاني بكبار المسؤولين العسكريين في الصين لبحث التطورات الإقليمية والوضع الأمني في المنطقة.وأخبرت عن إعلان الجيش الباكستاني عن مقتل أحد جنوده بنيران أطلقتها القوات الهندية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.ونوهت بالجهود التي تبذلها القيادة الصينية لتخفيف التوتر بين باكستان والهند لضمان الأمن الدائم في المنطقة.وتابعت ردود الفعل الدولية إزاء العملية العسكرية التي بدأتها تركيا على شمال سوريا، واستنكار معظم دول العالم للغزو التركي وتدخله في سوريا.وأشارت إلى الجهود التي تبذلها باكستان للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالية الدولية المعنية بالرقابة تمويل المنظمات الإرهابية.وعرجت على تقارير المؤسسات المالية الدولية التي أشارت إلى توجه الاقتصاد الباكستاني نحو التحسن ولكن ببطء.// انتهى //11:29ت م0041