تونس 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واستطرقت الصحف التونسية الصادرة اليوم، إلى اشتداد التنافس بين المترشحين للانتخابات الرئاسية في تونس، قيس سعيد ونبيل القروي خاصة مع خروج الأخير من سجن إيقافه أول أمس، مشيرة إلى المناظرة التلفزية المرتقبة مساء اليوم بين المترشحين ومدى تأثيرها في الرأي العام التونسي.وأوردت دعوة قيادة الجيش الجزائري الناخبين إلى التعبئة بمناسبة الانتخابات التشريعية، في وقت يتواصل فيه رفض قيادة حركة الاحتجاج لهذا الاقتراع.وكتبت صحف الجمعة، عن الإعلان في المغرب عن تشكيلة جديدة للحكومة بعد تعديل وزاري قلص عدد حقائبها إلى 24 .وأشارت إلى إعلان العراق الحداد على 110 قتيلا سقطوا خلال تظاهرات الأيام الماضية احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة.وتناولت صحف تونس في الشأن الدولي، الانتقادات الدولية التي وجهت لتركيا على خلفية هجومها على قوات كردية في سوريا ، وتواصل تبادل الاتهامات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على خلفية أزمة "البريكست".// انتهى //12:31ت م0045