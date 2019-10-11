لندن 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 اكتوبر 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، الليلة الماضية ، في بيركنهيد نظيره الأيرلندي ليو فارادكار الذي يزور بريطانيا حالياً .وأجرى جونسون وفارادكار وفق بيان مشترك محادثات "مفصلّة ومعمّقة تركزت حول التحديات الجمركية".وأضاف البيان "أنه تم أيضاً خلال اللقاء مناقشة إمكان تقوية العلاقات الثنائية، بما في ذلك حول إيرلندا الشمالية، كما تم الاتفاق على مواصلة النقاشات واستمرار مشاركة المسؤولين بشكل مكثف".وأكٌد الطرفان أن بإمكانهما رؤية طريق نحو إبرام اتفاق محتمل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ( بريكست).// انتهى //12:38ت م0046