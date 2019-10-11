تونس 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسدعت تونس إلى الوقف الفوري للعمليات التركية العسكرية شمال شرق سوريا، حقنا للدماء وحفاظا على سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.وأكدت في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، أنها تتابع بإنشغال العمليات التركية الجارية شمال شرق سوريا، وما قد ينجر عنها من مزيد تعقيد الأوضاع وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة وتعميق معاناة الشعب السوري.كما دعت تونس كافة الأطراف إلى ضبط النفس والاحتكام إلى الحوار وفض النزاعات بالطرق السلمية، مؤكدة على مبدأ احترام سيادة الدول وصون أمنها واستقرارها.// انتهى //12:40ت م0047