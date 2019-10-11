لندن 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 اكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بإجراء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الأيرلندي ليو فارادكار محادثات مفصلّة ومعمّقة تركزت حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبخاصة التحديات الجمركية ومسألة الحدود بين إقليم إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية إيرلندا.وتابعت الصحف تداعيات دخول القوات التركية إلى شمال سوريا، والإدانات الدولية على التدخل الذي سيؤدي إلى عودة المجموعات الإرهابية مرة أخرى، مشيرة إلى سقوط عشرات القتلى وفرار عشرات الآلاف من المنطقة الحدودية.ولفتت الصحف إلى أن مسؤولين أمريكيين وأوروبين حذروا من أن الهجمات العسكرية التركية ستؤدي إلى عودة ظهور تنظيم داعش الارهابي.وأفادت الصحف بتسجيل عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات أكبر قفزة ليوم واحد في حوالي أربعة أعوام بعد تصريح رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكار بأن محادثاته مع نظيره البريطاني بوريس جونسون بشأن بريكست كانت "إيجابية جدا".// انتهى //12:44ت م0049