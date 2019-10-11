سياسي / الدول الأوروبية بمجلس الأمن تعرب عن قلقها إزاء العملية العسكرية التركية في سوريا
الجمعة 1441/2/12 هـ الموافق 2019/10/11 م واس
لندن 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واس
أعربت الدول الأوروبية الأعضاء بمجلس الأمن الدولي عن قلقها البالغ إزاء العملية العسكرية التي تنفذها تركيا بشمال شرقي سوريا.
وقالت في بيان: إن تجدد القتال المسلح في شمال سوريا سوف يقوض استقرار المنطقة ويفاقم المعاناة الإنسانية ويتسبب بمزيد من النزوح ويهدد التقدم الذي أحرزه التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي" .
ودعت الدول الأوروبية في بيانها تركيا إلى وقف العمل العسكري الأحادي.
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12:48ت م
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