لندن 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسأعربت الدول الأوروبية الأعضاء بمجلس الأمن الدولي عن قلقها البالغ إزاء العملية العسكرية التي تنفذها تركيا بشمال شرقي سوريا.وقالت في بيان: إن تجدد القتال المسلح في شمال سوريا سوف يقوض استقرار المنطقة ويفاقم المعاناة الإنسانية ويتسبب بمزيد من النزوح ويهدد التقدم الذي أحرزه التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي" .ودعت الدول الأوروبية في بيانها تركيا إلى وقف العمل العسكري الأحادي.// انتهى //12:48ت م0050