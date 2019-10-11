الرباط 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسأولت الصحف المغربية الصادرة اليوم، اهتمامها لافتتاح الدورة الخريفية للبرلمان المغربي اليوم، مبرزة أن العاهل المغربي الملك محمد السادس سيلقي خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان.وتناولت الصحف استئناف حملة الانتخابات الرئاسية في تونس، غداة إطلاق سراح المرشح الرئاسي نبيل القروي، قبل يومين من موعد الاقتراع الأحد المقبل.وواكبت الصحف التطورات العسكرية شمال سوريا، مع بدء العملية العسكرية للقوات التركية في شمال شرق سوريا ، مبرزة مجمل ردود الفعل الدولية المنددة بهذه العملية.وتحدثت عن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة،في ظل تواصل اقتحامات المستوطنين اليهود لباحات المسجد الأقصى، وإقدام قوات الاحتلال على هدم منازل فلسطينيين في الضفة الغربية.وتطرقت الصحف إلى القمة الأوروبية المرتقبة الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من القضايا الراهنة في مقدمتها الوضع شمال سوريا، واحتمال فرض عقوبات على تركيا على خلفية التدخل العسكري.// انتهى //13:33ت م0055