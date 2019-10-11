تبوك 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك اليوم، تضمن تكون سحب رعدية ممطرة ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية.وبيّنت أن الحالة تستمر حتى منتصف الليل , وتشمل تبوك ومحافظات الوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء.من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //13:35ت م0056