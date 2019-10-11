جنيف 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واساختتمت اليوم في جنيف أعمال الدورة السبعين للمجلس التنفيذي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئيين فيليبو جراندي في كلمته التي ألقاها في ختام أعمال الدورة عن قلقه إزاء نزوح أكثر من 70 ألف شخصا خلال الساعات الـ 48 الماضية ، جراء الهجوم العسكري التركي شمال شرق سوريا ، مطالبا تركيا باحترام القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية ، والسماح بوصول المساعدات والإغاثة للمدنيين.كما أعرب جراندي عن أسفه إزاء غرق 13 شخصًا هذا الأسبوع في البحر المتوسط ، داعيا الدول الأوروبية لوضع ترتيبات للجوء المتوقع وحماية الأرواح ، مؤكداً على ضرورة أن تكون عودة اللاجئيين إلى مواطنهم الأصلية عودة طوعية دون إجبار ، وأن تتوافر الظروف الأمنية والحياتية الملائمة لتلك العودة .// انتهى //13:45ت م0059