نجران 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واساختتمت جامعة نجران ممثلة بكلية العلوم والآداب بشرورة، أمس، دورة تدريبية علمية بعنوان "عزز نفسك في أساسيات الرياضيات"، وذلك بمقر الكلية بشرورة.وتناولت الدورة التدريبية التي استمر على مدى يومين، أساسيات الرياضيات، وترتيب العمليات الحسابية، وكذلك جمع وطرح الكسور واللوغاريتمات،إضافة إلى قوانين الأسس، وقوانين الجذور التربيعية، وطرق حل المعادلات من الدرجة الأولى والثانية في مجهول واحد.// انتهى //13:45ت م0060