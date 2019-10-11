بروكسل 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واساستأنف المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون لقاءاتهم ،اليوم، في بروكسل لحلحلة المفاوضات الشائكة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمقرر ليوم 31 أكتوبر الجاري.واجتمع كبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنيه في مقر المفوضية الأوروبية مع رئيس فريق التفاوض البريطاني ستيف باركلي .وقال مصدر أوروبي إن المفاوضات بين الطرفين ستستمر طوال اليومين المقبلين.// انتهى //13:52ت م0061