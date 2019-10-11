نجران 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسنفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة نجران أمس، برنامج "نادي أجيال الشبابي" لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، وذلك بمقر اللجنة في حي المخيم بمدينة نجران.واشتمل على العديد من الأنشطة والدورات التدريبية والبرامج الترفيهية والمسابقات الثقافية والمهارات الرياضية والحياتية, التي تنمي قدرات الطلاب وتطور مهاراتهم، كما يأتي البرنامج ضمن المناشط والفعاليات التي تنفذها اللجنة خلال العام الحالي.// انتهى //14:40ت م0066