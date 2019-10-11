عام / بدء التصويت بالخارج في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في تونس
الجمعة 1441/2/12 هـ الموافق 2019/10/11 م واس
تونس 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واس
بدأت اليوم عملية التصويت للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية في الخارج ، وتتواصل على مدى ثلاثة أيام.
وكان الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التونسية قد جرت في 15من شهر سبتمبر الماضي، وأسفرت عن تصدر أستاذ القانون قيس سعيد القائمة بنسبة 4ر18% من أصوات الناخبين, وتلاه رجل الأعمال نبيل القروي، بنسبة 6ر15% .
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