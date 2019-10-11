الرياض 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واستتواصل غداً منافسات بطولة دوري أندية الدرجة الأولى السعودي لكرة اليد، بإجراء أربع مباريات ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات التمهيدي.ويلعب ضمن المجموعة الأولى التهامي مع الخويلدية عند الساعة 5:00 مساءً، على صالة الهيئة العامة للرياضي بجازان،ويلاقي فريق الزلفي على صالته بالزلفي مع العربي عند الساعة 5:00 مساءً، وعند نفس التوقيت سيلتقي الجزيرة مع الهداية على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام، وسيتبعها على نفس الصالة أخر مباريات الجولة التي ستجمع بين الهدى والابتسام عند الساعة 6:30 مساءً.//انتهي //15:55ت م0074