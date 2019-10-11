رياضي / 4 مباريات غداً في ثاني جولات الدور التمهيدي لدوري الدرجة الأولى لكرة اليد
الجمعة 1441/2/12 هـ الموافق 2019/10/11 م واس
الرياض 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واس
تتواصل غداً منافسات بطولة دوري أندية الدرجة الأولى السعودي لكرة اليد، بإجراء أربع مباريات ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات التمهيدي.
ويلعب ضمن المجموعة الأولى التهامي مع الخويلدية عند الساعة 5:00 مساءً، على صالة الهيئة العامة للرياضي بجازان،ويلاقي فريق الزلفي على صالته بالزلفي مع العربي عند الساعة 5:00 مساءً، وعند نفس التوقيت سيلتقي الجزيرة مع الهداية على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام، وسيتبعها على نفس الصالة أخر مباريات الجولة التي ستجمع بين الهدى والابتسام عند الساعة 6:30 مساءً.
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15:55ت م
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