نجران 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسنفذت جامعة نجران والغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة أمس ، دورة مجانية بعنوان "إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية"، وذلك بقاعة الحمرور بمقر الغرفة الرئيس.وأوضح أمين غرفة نجران عبدالله بن صالح الصقري، أن الدورة التي نفذت بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة نجران، استهدفت أفراد المجتمع من الرجال، وأتت بناءً على التعاون الوثيق بين الجامعة والغرفة، وذلك انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية، وحرصًا منهما على تفعيل دورهما في خدمة المجتمع والاهتمام بمختلف فئاته وشرائحه، والنهوض بالمجتمع وتنمية قدرات أفراده.وبيّن الصقري أن الدورة التي حضرها 100 متدرب ، تناولت عددًا من المحاور منها المفاهيم الأساسية لدراسة الجدوى الاقتصادية، والمقومات الأساسية لدراسة المشروعات الاقتصادية، وأقسام دراسة الجدوى الاقتصادية، والدراسة التسويقية وأساليب تقدير حجم الطلب والفجوة التسويقية، ومساعدة المتدرب على التعرف على أحدث التطورات في مجال إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، وكيفية بناء دراسة الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأهم التدابير اللازمة لذلك، وما يترتب عليه من خطوات تحضيرية مع توضيح درجات المخاطرة بالمشروعات، والفرق بين المشروع الفردي والكلي، والدراسات التسويقية للمنتجات مع تقديم شرح لدراسة حجم الطلب الكلي، والتدريب على كيفية إعداد دراسة للجدوى الاقتصادية، وتدريب عملي على تنفيذ بعض التطبيقات.// انتهى //15:56ت م0075