تبوك 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسعقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة ممثلة بمركز التميز خلال الأسبوع الماضي، لقاءات تعريفية وتدريبية لفئات ومعايير جائزة التعليم للتميز في محافظة ضباء ومحافظة أملج ومحافظة الوجه، التي حضرها 182 من الكادر التعليمي والتربوي والإداري، وقدمها مدير مركز التميز بتعليم تبوك الدكتور خالد العنزي.وأوضح العنزي أن اللقاءات استهدفت منسقي ومنسقات جائزة التعليم للتميز والراغبين في المشاركة بفئات الجائزة "المعلم المتميز -الطالب المتميز -المشرف التربوي المتميز-الخدمات التعليمية المتميزة - الإداري المتميز - التميز المدرسي - العمل التطوعي المتميز", مؤكداً حرص تعليم تبوك على نشر ثقافة التميز بين منسوبي الميدان التربوي والإداري وتأهيل الراغبين بالتقدم لها وخلق التنافس والتحفيز على الإبداع , حاثاً الجميع على المشاركة في الجائزة بجميع فئاتها.ونوه بدور اللقاءات في إبراز الممارسات التربوية المتميزة وتبنيها التكريم اللائق للمتميزين، مثمنين جهودهم وتقدير أدائهم الإبداعي، ودفعهم نحو انتهاج التميز الفردي والإداري.// انتهى //15:58ت م0077