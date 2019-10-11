نجران 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسنفذت جامعة نجران ممثلةً بكلية التمريض أمس، دورة تدريبية لطالبات مدارس مجمع الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بعنوان "الإسعافات الأولية لطلاب المدارس"، وذلك في مقر المجمع.وتأتي الدورة في إطار ما تقدمه الجامعة من خدمات مجتمعية تهدف إلى تنمية المجتمع ورفع قدرات أفراده وتوعيته بأهمية الإسعافات الأولية، ودورها الأساسي في إنقاذ حياة مصابي الحوادث المفاجئة.وتناولت الدورة عدداً من المحاور منها التعريف بالقواعد الأساسية ، وصندوق الإسعافات وما يحتويه من أدوات طبية ، واسهامه في الحد من المضاعفات، وطرق التعامل مع الغصة وضربات الشمس ، والتعريف بأنواع الإصابات، وكيفية اسعاف حالات الكسور.// انتهى //15:59ت م0078