موروني 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسأعربت جمهورية القمر المتحدة اليوم، عن قلقها البالغ إزاء شن تركيا عملية عسكرية في شمال شرقي سوريا، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء يٌعد أعتداءً صارخًا على سيادة دولة عربية .ودعت وزارة خارجية جمهورية القمر في بيان، كافة الأطراف إلى الالتزام بضبط النفس والبعد عن الخيار العسكري واحترام القانون الدولي .// انتهى //16:01ت م0079