سياسي / جمهورية القمر المتحدة تعرب عن قلقها إزاء العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا
الجمعة 1441/2/12 هـ الموافق 2019/10/11 م واس
موروني 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واس
أعربت جمهورية القمر المتحدة اليوم، عن قلقها البالغ إزاء شن تركيا عملية عسكرية في شمال شرقي سوريا، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء يٌعد أعتداءً صارخًا على سيادة دولة عربية .
ودعت وزارة خارجية جمهورية القمر في بيان، كافة الأطراف إلى الالتزام بضبط النفس والبعد عن الخيار العسكري واحترام القانون الدولي .
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16:01ت م
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