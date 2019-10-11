الدمام 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واساُختتم أمس, البرنامج التدريبي "تأهيل القيادات" الذي نظمه مكتب تعليم شرق الدمام بمقر ابتدائية فلسطين بالدمام, واستمر لمدة ثلاثة أيام, بحضور ٢٢ وكيلاً من مراحل التعليم العام الحكومي والأهلي.وأشار مشرف القيادة المدرسية بمكتب التعليم بشرق الدمام محمد بن علي الشهري إلى أن البرنامج يهدف إلى تأهيل القيادة الجديدة وتزويدهم بالمستجدات التي تساعدهم في الإسهام والتطوير لمجالات العمل الفني والقيادي، وتزويدهم بأهم المتغيرات والمستجدات في منظومة الأداء الإشرافي والمدرسي في نسختها السابعة, التي تركز على مؤشرات نواتج التعلم، بالإضافة إلى التعرف على مهام الوكيل حسب ما ورد بالدليل الإجرائي والتنظيمي.وأضاف أن البرنامج يهدف إلى بناء خطط العمل الإجرائية والتشغيلية من خلال ورش العمل والمهارات التطبيقية للمشاركين.وفي ختام الدورة أشاد المتدربون بما قدم لهم من معلومات ومهارات تطبيقية ومعارف تقيدهم في تحسين مستوى الأداء.// انتهى //16:01ت م0080