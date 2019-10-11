القفل 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسحققت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز القفل التابعة لمحافظة صامطة جائزة أفضل فكرة عمل اجتماعي لعام 2019م, من المنظمة الأوربية العربية للتبادل الثقافي البلجكية والأكاديمية الأروربية العربية للدراسات والتدريب ومجلس التعاون الدولي للعلاقات الدبلوماسية والاتحاد الدولي للمنجزين العرب والأفارقة والتدريب في بلجيكا.وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز القفل أحمد علي دهل أن منح اللجنة شهادة جائزة أفضل فكرة عمل اجتماعي, يأتي تأكيداً لما توليه القيادة الرشيدة من دعم ورعاية للجهات الحكومية والخيرية بمختلف مناطق المملكة.ونوه بما تجده اللجنة من متابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, وسمو نائبه لكل ما تقوم به اللجنة من مهام وما تنفذه من أعمال.// انتهى //16:02ت م0081