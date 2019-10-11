الخبر 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واساختتمت جمعية البر بالمنطقة الشرقية أمس, الملتقى الأسري السادس "نرعاك"، الذي استضافه مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالخير "سايتك" التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن, الذي أقيم تحت شعار "أسرة مترابطة .. مجتمع آمن"، حيث تناول هذا العام المسؤولية الاجتماعية.وصاحب الملتقى الذي استمر أربعة أيام أربع ورش عمل، حيث تطرقت الورشة الأولى التي كانت بعنوان "إدارة الانفعالات" إلى الابتعاد عن مسببات الانفعال ، ومنها الشعور بعدم التحكم في حياته أو بالبيئة المحيطة حوله، أو عند ارتكاب الأخطاء، أو عند الشعور بالتلاعب فيه من قِبَلِ أشخاصٍ آخرين، أو قلة النوم، أو زيادة التعب والإجهاد في العمل، أو التعرض لموقفٍ عاطفيّ.وأشارت الورشة إلى أن هناك أربع طرق فاعلة للابتعاد عن الانفعالات وهي قراءة القرآن، أو ممارسة التمارين الرياضيّة، أو ترتيب المكان المحيط، وكذلك الاسترخاء الكامل للجسم.بينما استعرضت الورشة الثانية التي جاءت بعنوان "استراتيجيات دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة" مبادرة ساتورب التي تدعم فئات المجتمع المهتمة بالحرفين والحرفيات وأصحاب الأفكار الريادية في مجال التراث و الحرف اليدوية، موضحاً أنهم يعكفون حالياً على دراسات من أجل التوسع في صناعة الحرف ودعم مشاريع الشباب المهتمين بالحرف.بينما تطرقت الورشة الثالثة التي أتت بعنوان "برنامج وخدمات هدف" إلى صندوق دعم الفئة المستهدفة من طالبي العمل وأصحاب الأعمال، ودعم التوظيف لرفع المهارات، وبرنامج "تمهير"، وبرنامج "دروب".أما الورشة الرابعة والأخيرة تحدثت عن غرس وتفعيل القيم, وإدارة المشاريع الطلابية, مستهدفة الموظفين في القطاعين العام والخاص والمعلمين والمعلمات.بينما شددت المحاضرة الرئيسة بعنوان "الوالدية الرقمية"، على دور الآباء والأمهات في فوضى استخدام الأجهزة والشاشات الفضية لأبنائهم، مطالبة بالحزم والجدولة في هذه المرفهات.// انتهى //16:13ت م0082