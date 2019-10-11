تبوك 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واساختتمت عدداً من الإدارات الحكومية والهيئات والجمعيات التطوعية أمس، مشاركتها في فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية، التي نظمتها مجموعة أصدقاء تعزيز الصحة النفسية " قادر" بتبوك, واستمرت على مدى يومين.وشهدت أجنحة الإدارات الحكومية والهيئات والجمعيات التطوعية المشاركة في المعرض المصاحب للفعاليات إقبالًا كبيرًا من الزوار، حيث ضمت أجنحة للمديرية العامة لصحة تبوك وشرطة ومديرية مكافحة المخدرات ومديرية الدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة ومجمع الامل للصحة النفسية وجامعة تبوك ممثلة بوحد علم النفس وقاعدة الملك فيصل الجوية ممثلة بوحدة الرعاية النفسية والاجتماعية والإدارة الطبية للقوات البرية ممثلة بمركز الرعاية النفسية والاجتماعية بالشمالية الغربية وجمعية جستر بتبوك وجمعية التوحد بالمنطقة.وقدم منظمو تلك الأجنحة والمشرفون عليها للزوار, العديد من الإرشادات التوجيهية والرسائل التوعوية المصممة لأفراد الأسرة على حد سواء بهدف رفع الوعي بمشاكل الصحة النفسية، وحمايتها والتركيز على الاكتئاب وتأثيره والاكتشاف المبكر لمحاولات الانتحار، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجيات لتعزيز الصحة الوقائية وتحريك وتفعيل الجهود لدعم الصحة النفسية.فيما أوضح رئيس مجموعة "قادر" بمنطقة تبوك التابعة للجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية أخصائي أول إبراهيم العنزي, أن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية شملت العديد من الأنشطة التفاعلية والثقافية التوعوية والترفيهية وعروض مرئية استهدفت جميع أطياف المجتمع, مضيفاً أن تلك الفعاليات هدفت إلى توعية المجتمع بمخاطر الانتحار و العوامل المؤدية إلى ضعف النفس ووصول الفرد إلى مرحلة الانتحار, بالإضافة إلى رفع مستوى دور الدعم المجتمعي للأشخاص المصابين باليأس وضعف الأمل ، لتعزيز الثقة الذاتي للشخص والوقاية من الانتحار.وأعرب عن شكره لجميع الجهات المشاركة والداعمة لهذه الفعاليات مما كان له الأثر الكبير في إيصال رسالة تعزيز الصحة النفسية إلى المجتمع, متمنياً للجميع التوفيق والسداد لكل ما يسهم في خدمة المنطقة.// انتهى //16:17ت م0085