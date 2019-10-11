الحديدة 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسواصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع قسم الطوارئ خلال الأسبوع الماضي 2,306 مستفيداً، وعيادة الباطنية 317 شخصا، وعيادة التغذية العلاجية 119 شخصاً، وعيادة التحصين 47 شخصاً، وعيادة الجراحة والتضميد 354 فرداً، وعيادة التوليد 232 حالة، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 1,049 شخصاً، والفريق المتنقل 544 مريضاً.كما أجرى الفحص المخبري لـ 2,095 مريضاً، وصرفت الأدوية لـ 3,444 مريضاً, واستقبل قسم التنويم 27 فرداً، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,043 شخصاً.// انتهى //17:25ت م0096