جدة 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسزار معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، أمس، دار الحضانة الاجتماعية فرع الشاطئ بمحافظة جدة، وكان باستقباله مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي، ومدير إدارة الإشراف الاجتماعي حسين قدير، ومديرة الدار مريم اليماني.واطّلع معاليه خلال جولته على أبرز ما يحويه الدار من أقسام ومرافق والتقى بالأبناء الأيتام مستمعاً لهم، مستمعاً لما يقدمه الدار من برامج وأنشطه لهم.عقب ذلك, تفقد معاليه دار الملاحظة بجدة مرافقه من صالات رياضية ومهاجع، مستمعاً لشرح مفصل من قبل مدير دار الملاحظة نايف البقمي، عن البرامج والأنشطة التي تقدم للأبناء الأحداث.// انتهى //17:52ت م0098