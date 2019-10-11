عدن 12 صفر 1441 الموافق 11 أكتوي 2019 م واسوصل الوفد البرلماني اليمني، برئاسة سلطان البركاني رئيس مجلس النواب، إلى صربيا للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ ١٤١ للجمعية العامة للإتحاد البرلماني الدولي واجتماعات المجلس الحاكم واللجان الدائمة للبرلمان الدولي.وحسب ما نقلته " وكالة الأنباء اليمنية الرسمية" اليوم، فأنه من المقرر أن يلقي رئيس مجلس النواب اليمني، كلمة بلاده خلال الاجتماعات ، كما سيتم مناقشت عدة قضايا منها الأدوار والآليات البرلمانية، ومساهمة التعاون الإقليمي في تعزيز القانون الدولي، إضافة إلى عقد لقاءات بعدد من رؤساء البرلمانات والوفود البرلمانية للدول المشاركة لمناقشة العلاقات الثنائية، والتعاون البرلماني ، وبحث اخر المستجدات على الساحة اليمنية .// انتهى //18:13ت م0100