نيويورك 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسافتتح سوق الأسهم الأمريكية تداولاته اليوم مرتفعاً، مع توقع المستثمرين أن تتمخض محادثات تجارة رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين عن اتفاق تجارة جزئي وترجئ زيادات أمريكية مزمعة في الرسوم الجمركية.وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 197.53 نقطة أو 0.75 % إلى 26694.20 نقطة.وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 24.94 نقطة أو 0.85 % إلى 2963.07 نقطة.وربح المؤشر ناسداك المجمع 96.56 نقطة أو 1.21 % إلى 8047.34 نقطة.// انتهى //18:13ت م0101