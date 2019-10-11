اجتماعي / تعليم الشمالية يحتفي باليوم العالمي للمعلم
الجمعة 1441/2/12 هـ الموافق 2019/10/11 م واس
عرعر 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واس
احتفت الإدارات النسائية بتعليم الحدود الشمالية أمس, باليوم العالمي للمعلم, بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بالمنطقة نورة بنت عبدالعزيز الفايز، ومديرات ومساعدات الإدارات والمشرفات التربويات وقائدات المدارس ورياض الأطفال ، وذلك على مسرح الإدارات النسائية بعرعر.
وتضمن الحفل عدداً من الفقرات المنوعة معد للمناسبة ، فيما ألقت مساعدة الشؤون التعليمية نورة الفايز كلمة وجهت فيها التحية والتقدير لكل معلمة أخلصت وأعطت وبذلت في سبيل التعليم والعلم.
وفي الختام جرى تكريم المشاركات بجائزة التميز في دورتها العاشرة.
// انتهى //
18:19ت م
0104