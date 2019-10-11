عرعر 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واساحتفت الإدارات النسائية بتعليم الحدود الشمالية أمس, باليوم العالمي للمعلم, بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بالمنطقة نورة بنت عبدالعزيز الفايز، ومديرات ومساعدات الإدارات والمشرفات التربويات وقائدات المدارس ورياض الأطفال ، وذلك على مسرح الإدارات النسائية بعرعر.وتضمن الحفل عدداً من الفقرات المنوعة معد للمناسبة ، فيما ألقت مساعدة الشؤون التعليمية نورة الفايز كلمة وجهت فيها التحية والتقدير لكل معلمة أخلصت وأعطت وبذلت في سبيل التعليم والعلم.وفي الختام جرى تكريم المشاركات بجائزة التميز في دورتها العاشرة.// انتهى //18:19ت م0104