عرعر 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسنفّذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء جولات رقابية على المحال الغذائية, وذلك بمدينة عرعر.وتهدف الجولات للتأكد من التزام المنشآت الغذائية بتطبيق لائحة الإفصاح عن مسببات الحساسية, ووضع السعرات الحرارية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك.// انتهى //18:20ت م0105