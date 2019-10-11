بيروت 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسطالبت لجان العمل الحقوقية الفلسطينية في لبنان، المجتمع الدولي بتقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وضمان استمرار عملها وإغاثتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها.وشدّد المنسق العام لعمل اللجان الحقوقية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان محمد الشولي، في تصريح اليوم، على أن الفلسطينيين يتمسكون بدور الأونروا التي قدمت خلال العقود الماضية الايواء والإغاثة للاجئين في مناطق انتشارهم الخمسة، بشكل كبير رغم امكانياتها المحدودة.// انتهى //19:17ت م0118