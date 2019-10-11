قلقيلية 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسأصيب شاب فلسطيني بعيار ناري في صدره، اليوم خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية.وأفادت مصادر محلية في كفر قدوم، بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بالأعيرة الحية وقنابل الغاز، والصوت، ما أدى لإصابة الشاب أحمد عماد شتيوي بعيار حي في صدره، نقل إثرها إلى مستشفيات مدينة نابلس، ووصفت حالته بالمستقرة.//انتهى //19:23ت م0121