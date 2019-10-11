الرياض 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واستغلب فريق أحد على القلعة بهدفين دون رد اليوم في الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى تحت 17عاما لكرة القدم.وتصدر أحد ترتيب الفرق برصيد ٧ نقاط بفارق الأهداف عن الروضة الثاني الذي تعادل اليوم مع الطائي بهدف لكل منهما، ورصيد الطائي ٥ نقاط بالمركز الرابع ، وتعادل أيضا التسامح مع الرائد بهدفين لكل منهما.. ليكون رصيد التسامح ٥ نقاط بالمركز الثالث، والرائد ثامنا برصيد ٣ نقاط.وخسر الأنصار من اليرموك بهدفين دون رد ليكون رصيد اليرموك ٤ نقاط بالمركز الخامس وتوقف رصيد الأنصار عند ٣ نقاط بالمركز السابع، وتغلب الشعلة على الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرتفع رصيد الشعلة إلى ٣ نقاط بالمركز التاسع والباطن بالمركز السادس ب٣ نقاط.// انتهى //19:24ت م0122