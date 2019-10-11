القاهرة 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واستلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد .وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح صحفي : إن رئيس الوزراء الإثيوبي أعرب خلال الاتصال عن شكره وتقديره للرئيس السيسي ولمصر على التهنئة بفوزه اليوم بجائزة نوبل للسلام، كما تم بحث دعم الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا.وأضاف الاتصال تضمن، التأكيد على أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة سعيا للتوصل إلى اتفاق يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا وفي إطار إعلان المبادئ الموقع بينهم.//انتهى//19:24ت م0123