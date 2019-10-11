الرياض 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسأقامت الجمعية الأهلية للمتقاعدين بالرياض أمس، أمسية شعرية في مركز الملك سلمان الاجتماعي, بمشاركة عدد من الشعراء.وأوضح نائب رئيس لجنه العلاقات العامة والإعلام بالجمعية سالم الجهل, أن هذه الأمسية هي الأولى في انطلاق نشاط الجمعية في الجال الثقافي لهذا العام.من جانبه أضاف رئيس اللجنة الإعلامية بالجمعية علي الزهراني أن الأمسية حظيت بتفاعل كبير من الحضور, مقدماً الشكر للقسم النسائي بالجمعية على مشاركته بالحضور.واشتملت الأمسية على عدة قصائد, كما جرى الإجابة على بعض المداخلات والأسئلة.وفي ختام الأمسية كرمت الجمعية المشاركين.// انتهى //19:24ت م0126