بيروت 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل في بيروت اليوم، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان اليزابيت ريتشارد، وبحث معها الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.وناقش الوزير باسيل في لقاء آخر مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري دي كارلو الوضع على الحدود جنوب لبنان وتطبيق القرار 1701 وانعكاسات العملية العسكرية في شمالي سوريا على لبنان.// انتهى //20:13ت م0133