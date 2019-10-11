سياسي / البنتاجون ينبغي تهدئة الوضع في شمال شرق سوريا قبل أن يتعذر إصلاحه
الجمعة 1441/2/12 هـ الموافق 2019/10/11 م واس
واشنطن 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واس
أبلغ وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، نظيره التركي خلوصي أكار بأنهما بحاجة لإيجاد وسيلة لتهدئة الوضع في شمال شرق سوريا قبل أن يتعذر إصلاحه.
وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون" في بيان اليوم : إن إسبر أبلغ خلوصي عن تقديره للعلاقة الثنائية الاستراتيجية إلا أن هذا التوغل يخاطر بمواجهة تركيا عواقب وخيمة، مشيرًا إلى أن تصرفات تركيا قد تضر بالجنود الأمريكيين في سوريا.
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20:16ت م
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