واشنطن 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسأبلغ وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، نظيره التركي خلوصي أكار بأنهما بحاجة لإيجاد وسيلة لتهدئة الوضع في شمال شرق سوريا قبل أن يتعذر إصلاحه.وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون" في بيان اليوم : إن إسبر أبلغ خلوصي عن تقديره للعلاقة الثنائية الاستراتيجية إلا أن هذا التوغل يخاطر بمواجهة تركيا عواقب وخيمة، مشيرًا إلى أن تصرفات تركيا قد تضر بالجنود الأمريكيين في سوريا.// انتهى //20:16ت م0134