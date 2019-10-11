بيروت 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.09 في المئة، أي ما يعادل 1.5 نقطة، ليغلق عند مستوى 784.12 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 30 ألفا و666 سهماً، بقيمة 121 ألفاً و772 دولاراً أمريكي، نفّذت من خلال 12 صفقة.كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و744 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 7 ملايين و737 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //20:36ت م0135