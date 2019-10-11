نواكشوط 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسأعربت موريتانيا عن قلقها الشديد من تداعيات العمليات العسكرية بسوريا على المدنيين العزل وحقهم الطبيعي في العيش في وطنهم، بأمن واستقرار وكرامة.ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء اليوم بيانًا صادرًا عن وزارة الخارجية الموريتانية قولها: إنها تتابع بأسف شديد واهتمام بالغ، التطورات الجارية خلال الأيام الماضية في شمال الشرق السوري، وتؤكد من منطلق الشرعية ومبادئ القانون الدولي، دعمها غير المشروط لاستقلال سوريا ووحدتها وسيادتها على أراضيها.ودعت كل الفاعلين في المنطقة لتغليب منطق العقل والحكمة، وللسعي إلى حل سلمي للأزمة، ينهي معاناة الشعب السوري، على أساس من قواعد الشرعية والتفاهمات المبدئية التي أقرتها أطراف الأزمة السورية عبر مسارات مختلفة.// انتهى //20:49ت م0138