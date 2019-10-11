عدن 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسزار وفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن منطقة "الكشر" الواقعة في مديرية مشرعة وحدنان بجبل صبر محافظة تعز ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بشأن عدد من المشاريع ومنها إنشاء مدرسة أساسية وثانوية بالمحافظة.ويضم وفد البرنامج السعودي ممثل البرنامج في عدن نجيب حميد، وفريق فني وهندسي.وبدأ الوفد بزيارة ميدانية لأحد المواقع التي خصصتها السلطة المحلية في تعز لإنشاء مشروع تعليم يخدم أبناء المحافظة.وعاين الفريق موقع المشروع والتأكد من توفر مقومات تنفيذه ونجاحه بما في ذلك مساحة الأرض المتاحة التي سيقام عليها المشروع وإمكانية وصول مواد البناء بسهولة ويسر إلى المكان ومقدار الطاقة الاستيعابية للطلاب المتواجدين بالمنطقة المستفيدة من هذا المشروع، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.وثمن وكيل محافظة تعز عارف جامل جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وحكومة وشعب المملكة على ما يقدم من دعم لليمن بشكل عام، ومحافظة تعز بشكل خاص.// انتهى //21:09ت م0140