جدة 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسقدّم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، اليوم تعازيه لذوي معالي الأستاذ إبراهيم بن عبدالرحمن الطاسان - رحمه الله - .وعبّر الأمير سعود بن جلوي خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته، سائلًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبهم، عبّر ذوو الفقيد عن شكرهم لمستشار أمير منطقة مكة المكرمة، وكيل محافظة جدة على تعازيه ومواساته.// انتهى //21:19ت م0141