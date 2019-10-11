جيزان 12 صفر 1441هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان أمس ، برنامج صناع التدريب للمدربين والمدربات الجدد للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي الحالي ، وذلك بقاعة الأمير محمد بن ناصر بالإدارة .وحثّ مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فوزي بن أحمد رضوان المدربين على الاستفادة القصوى من البرنامج الذي يسعى لوضعهم على المسار المهني، مؤكدًا أن رسم مستقبل خريجي وخريجات التدريب التقني والمهني في المنطقة يقع على عاتقهم، الذين يتطلع إليهم وطننا الغالي وينتظر منهم الكثير.واشتمل البرنامج على خمسة محاور متخصصة، تناول أولها أخلاقيات العمل واللائحة التدريبية للكليات والمعاهد، فيما جاء المحور الثاني مسلّطاً الضوء على مهارات الاتصال وطرق التدريب والتدريس الحديثة إضافة إلى محور عن منحنى الدرجات وفق معايير الجودة وبرنامج رايات وآلية إدخال غياب المتدربين ، في حين ركز المحوران الأخيران على التدرب الإلكتروني، والتقنية المعلوماتية .// انتهى //21:20ت م0142