طريف 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واستنظم شركة أرامكو السعودية الأحد القادم في محافظة طريف حملة توعوية تثقيفية صحية، تعنى بالسلامة المرورية تحت مسمى "قيادتي"، وتستهدف سكان وأهالي المحافظة لاسيما مستخدمي الطريق منهم.وتعتزم أرامكو تنفيذ خطتها الخاصة بالحملة في خمسة أيام، على أن يرعى انطلاقتها محافظ طريف بدر بن نجر الصقر، في حين سيصاحب الحملة معرض يهدف إلى إثراء المخزون الثقافي لدى الزوار بالسلامة المرورية والصحة العامة للفرد والأسرة، فيما سيتخللها العديد من الفعاليات المصاحبة الطبية، وتحديداً أركان للكشف عن مرض السكري وداء السمنة وضغط الدم.// انتهى //21:31ت م0146