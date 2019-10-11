الرياض 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (17) على مساهمة وهدية نادي الفروسية ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440 / 1441هـ.واشتمل السباق على عشرة أشواط، وكانت الأشوط الرئيسية هي الشوط السابع تقديرية نادي الفروسية والشوط التاسع مساهمة نادي الفروسية والشوط العاشر هدية نادي الفروسية.وسلّم مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع الجائزة التقديرية للمدرب عبدالله مشرف بعد فوز الجواد (شويشان) العائد ملكيته إسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السابع، كما سلم المشرف على العلاقات العامة والمراسم بالنادي خالد العشري الشيك الأفتراضي لمساهمة نادي الفروسية لمالك الفرس (ثانياً) رفاعي صنت الغريبان التي حققت المركز الأول في سباق الشوط التاسع.وسلّم المزروع الشيك الأفتراضي لهدية نادي الفروسية للمدرب طارق الشابي بعد فوز الجواد (الملز) العائدة ملكيته لإسطبل الميمانية، الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط العاشر.//انتهى //21:39ت م0149