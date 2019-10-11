الرياض 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسأكمل الاتحاد السعودي لكرة السلة استعداداته لاستضافة الجولة الأخيرة لبطولة العالم للمدن (الماسترز) 3 × 3 لكرة السلة في جدة 18 - 19 أكتوبر الجاري، بمشاركة فريقا الرياض وجدة إضافةً إلى 14 فريقاً يمثلون مختلف دول العالم في اللعبة، التي تمثّل واحدة من أقوى البطولات العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة السلة.من جهته أوضح رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد أن الاتحاد السعودي لكرة السلة أكمل جميع الاستعدات لتنظيم البطولة بمحافظة جدة، بدعم مباشر من الهيئة العامة للرياضة، مبيناً أن الاتحاد وفر جميع الإمكانيات لإنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي، ولتأكيد امتلاك بلادنا لامكانيات ذات مستوى عالي وجاهزية في مختلف النواحي لاستضافة مثل هذة البطولات العالمية.ونوه المسعد بدعم هيئة الرياضة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية لهذه البطولة العالمية.وينتظر حضور البطولة رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة وعدد من رؤساء الاتحادات العربية والخليجية.//انتهى//21:55ت م0150